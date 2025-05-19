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تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان "عدواني"

19
MAY
2025
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أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الأحد، أن الأخير شُخّصت إصابته بنوع "عدواني" من سرطان البروستات، مشيرا إلى أن المرض تمدد إلى العظام، وأنه يدرس حاليا مع عائلته خيارات العلاج المناسبة.
 
وجاء في البيان الصادر عن مكتب بايدن أن الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 82 عاما تلقى التشخيص يوم الجمعة الماضي، وأن "هذا النوع من السرطانات ورغم كونه أكثر عدوانية، يبدو حساسا للعلاج الهرموني، ما يتيح إدارة فاعلة له".
 
وأشار البيان إلى أن بايدن وعائلته "يبحثون الخيارات العلاجية المتاحة بالتنسيق مع الفريق الطبي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول خطط العلاج أو الجدول الزمني المرتقب.
 
وفي رد فعل لافت، أعرب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب عن "حزنه" إزاء الأنباء عن إصابة سلفه، قائلا في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا".
 
من جهتها، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس بايدن، في منشور على منصة "إكس": "إن جو مقاتل. أعلم أنه سيواجه هذا التحدي بنفس القوة والصلابة والتفاؤل، وهي الصفات التي لطالما طبعت حياته وقيادته. نحن متفائلون بالتعافي الكامل والسريع".
 
ويعد سرطان البروستات الأكثر شيوعا بين الرجال، ويمثل نحو 15 في المئة من مجمل أنواع السرطان التي تصيب الذكور حول العالم، وتتفاوت خطورته بناء على مرحلة التشخيص ومدى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.
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