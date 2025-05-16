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قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في تهديد مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترمب من قبل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق (إف بي آي) جيمس كومي.

جاء ذلك بعد نشر كومي منشوراً على «إنستغرام» تم حذفه لاحقاً، يظهر صورة لرقمَي «86 47» كتبا بأصداف بحرية، علما أن «86» هي مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما، فيما ترمب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

وقالت نويم عبر منصة «إكس»: «دعا المدير السابق لـ(إف بي آي) جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترمب».

وأضافت أن «وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في هذا التهديد وستتعاملان معه بالطريقة المناسبة».

من جهته، قال كومي في وقت لاحق على «إنستغرام إنه نشر «صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية».

وتابع: «لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور».