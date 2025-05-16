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المشردون يفترشون صالاته... إسبانيا تمنع غير المسافرين من دخول مطار مدريد

16
MAY
2025
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من المقرر أن تبدأ شركة «إينا»، المشغلة لمطارات إسبانيا، تقييد دخول مطار مدريد في بعض الأوقات من اليوم، إجراءً وقائياً لمنع كثير من المشردين من النوم في صالاته.
 
وقالت «إينا» مساء الأربعاء، إنه لن يسمح إلا للمسافرين الذين يحملون بطاقات الصعود وموظفي المطارات وهؤلاء الذين يصطحبون من يحمل تذكرة بدخول المطار خلال الساعات التي يوجد فيها رحلات وصول ومغادرة.
 
وذكرت الشركة أن القيود سوف تُفرض خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم تُحدد بالضبط متى وخلال أي ساعات من اليوم.
 
ويشهد مطار العاصمة الإسبانية منذ شهور تخييم المشردين في بعض صالاته؛ حيث ينام بعض الأفراد في حقائب النوم بمساحات بالقرب من الجدران ودورات المياه. ووصفت وسائل الإعلام المحلية عدد المشردين بأنه بالمئات.
 
وقالت الشركة المشغلة للمطارات الأسبوع الحالي إنها كانت قد طلبت قبل شهور من مسؤولي مدينة مدريد المساعدة في التصدي للمشكلة، ولكنها تلقت حتى الآن مساعدة غير كافية.
 
وأضافت «إينا»، «المطارات ليست مكاناً مصمماً للعيش فيه، ولكنها بنية تحتية مخصصة للنقل فقط التي لا توفر في أي حال من الأحوال الظروف المناسبة للإقامة الليلية».
 
وأسفر تبادل اللوم السياسي بين السلطات على مختلف مستويات الحكومة عن عدم التصدي للمشكلة بشكل كبير قبل ذروة موسم السفر الصيفي.
 
واستقبلت إسبانيا عدداً قياسياً من السياح الدوليين بلغ 94 مليوناً في 2024.
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