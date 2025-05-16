"47 86".. منشور غامض يثير المخاوف على أمن ترامب

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تجري الخدمة السرية الأميركية المختصة بحماية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحقيقات بعد أن نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، صورة على موقع "إنستغرام" لأصداف بحرية تم ترتيبها لتشكيل الأرقام "47 86"، وهي الرسالة التي أدانها مسؤولو البيت الأبيض على الفور باعتبارها محاولة لتوجيه "عمل عدائي" ضد ترامب الرئيس رقم 47، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية.

حذف كومي المنشور لاحقًا بعد ردود فعل غاضبة على الإنترنت من مسؤولين حكوميين ومشرعين وابن الرئيس ترامب.

واجه ترامب محاولتي اغتيال خلال العام الماضي، إحداهما أسفرت عن إصابته ومقتل شخص كان حاضرا بين الجماهير وقت الحادث .

وأظهر المنشور، الذي تضمن "التهديد" الأرقام المذكورة محفورة على رمال شاطئ باستخدام أصداف بحرية. وعلّق كومي على منشور يوم الخميس قائلاً: "تشكيلات أصداف رائعة خلال نزهتي على الشاطئ...".

ويٌستخدم الرقم "86" كثيرًا كإشارة نداء للقتل أو التخلص من شخص ما، بينما فُسّر الرقم "47" على أنه الرئيس الأميركي الحالي، ترامب.

وبعد ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المنشور، ومن بينها دعوة مشرع لاعتقال كومي، قام الأخير بحذف المنشور الذي شاركه على "إنستغرام" ونشر رسالة لتوضيح الأمر.

وقال كومي: "نشرتُ سابقًا صورةً لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ. لم أكن أدرك أن بعض الناس يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر ببالي ذلك قط. أنا أعارض العنف بجميع أشكاله، لذا حذفتُ المنشور."

وبعد وقت قصير من حذف كومي للمنشور، علمت قناة "فوكس نيوز" من مصدر في جهاز الخدمة السرية أنهم كانوا على علم بالأمر وسيرسلون عملاء للتحقيق ومقابلة المدير السابق كومي.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي كان كومي يعمل به قبل أن يطرده ترامب خلال ولايته الأولى، على الأمر، ولكن كان من الواضح أيضًا أن الأشخاص في المستويات العليا في الوكالة كانوا على علم بهذا المنشور .

واعترف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد، كاش باتيل، في بيانه الذي شاركه على منصة "إكس"، بأن موظفي الوكالة كانوا "على علم" بمنشور كومي.

وقال باتيل: "نحن على تواصل مع جهاز الخدمة السرية ومديره وهم الجهة المختصة الرئيسية في هذه المسائل، وسنقدم نحن، مكتب التحقيقات الفيدرالي، كل الدعم اللازم".