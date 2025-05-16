living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"47 86".. منشور غامض يثير المخاوف على أمن ترامب

16
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تجري الخدمة السرية الأميركية المختصة بحماية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحقيقات بعد أن نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، صورة على موقع "إنستغرام" لأصداف بحرية تم ترتيبها لتشكيل الأرقام "47 86"، وهي الرسالة التي أدانها مسؤولو البيت الأبيض على الفور باعتبارها محاولة لتوجيه "عمل عدائي" ضد ترامب الرئيس رقم 47، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية.

حذف كومي المنشور لاحقًا بعد ردود فعل غاضبة على الإنترنت من مسؤولين حكوميين ومشرعين وابن الرئيس ترامب.

واجه ترامب محاولتي اغتيال خلال العام الماضي، إحداهما أسفرت عن إصابته ومقتل شخص كان حاضرا بين الجماهير وقت الحادث .

وأظهر المنشور، الذي تضمن "التهديد" الأرقام المذكورة محفورة على رمال شاطئ باستخدام أصداف بحرية. وعلّق كومي على منشور يوم الخميس قائلاً: "تشكيلات أصداف رائعة خلال نزهتي على الشاطئ...".

ويٌستخدم الرقم "86" كثيرًا كإشارة نداء للقتل أو التخلص من شخص ما، بينما فُسّر الرقم "47" على أنه الرئيس الأميركي الحالي، ترامب.

وبعد ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المنشور، ومن بينها دعوة مشرع لاعتقال كومي، قام الأخير بحذف المنشور الذي شاركه على "إنستغرام" ونشر رسالة لتوضيح الأمر.

وقال كومي: "نشرتُ سابقًا صورةً لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ. لم أكن أدرك أن بعض الناس يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر ببالي ذلك قط. أنا أعارض العنف بجميع أشكاله، لذا حذفتُ المنشور."

وبعد وقت قصير من حذف كومي للمنشور، علمت قناة "فوكس نيوز" من مصدر في جهاز الخدمة السرية أنهم كانوا على علم بالأمر وسيرسلون عملاء للتحقيق ومقابلة المدير السابق كومي.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي كان كومي يعمل به قبل أن يطرده ترامب خلال ولايته الأولى، على الأمر، ولكن كان من الواضح أيضًا أن الأشخاص في المستويات العليا في الوكالة كانوا على علم بهذا المنشور .

واعترف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد، كاش باتيل، في بيانه الذي شاركه على منصة "إكس"، بأن موظفي الوكالة كانوا "على علم" بمنشور كومي.

وقال باتيل: "نحن على تواصل مع جهاز الخدمة السرية ومديره وهم الجهة المختصة الرئيسية في هذه المسائل، وسنقدم نحن، مكتب التحقيقات الفيدرالي، كل الدعم اللازم".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout