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ابنة ترامب تستقبل مولودها الأول من زوجها "اللبناني"

16
MAY
2025
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ولد الخميس الحفيد الحادي عشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسبما أعلنت ابنته تيفاني ترامب، المتزوجة من رجل أعمال لبناني الأصل.

وكتبت الأم لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".

يشار إلى أن تيفاني ترامب، الحاصلة على شهادة في القانون، هي ابنة دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز. وهي متزوجة من رجل الأعمال الأميركي ذو الأصول اللبنانية مايكل بولس.

من هو مايكل بولس؟

ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس.

وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.

وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها "صداقة" سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.

وتزوجت تيفاني مايكل في عام 2022.

 

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