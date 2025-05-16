«اجتماع أنطاليا» يناقش خريطة طريق لسوريا بعد رفع العقوبات الأميركية

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الشرق الأوسط السعودية: أنقرة: سعيد عبد الرازق-

شهدت مدينة أنطاليا التركية لقاء أميركياً ـ سورياً ـ تركياً لمناقشة خريطة طريق لسوريا، بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء.

وناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره السوري أسعد الشيباني تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وشارك وزير الخارجية التركي في اللقاء. وقال روبيو، إن الرئيس ترمب سيصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية، لكن الطريق سيكون طويلاً. وشدد على أن أميركا تريد أن تفعل كل ما تستطيع لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.