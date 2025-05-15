بالصورة: "صانعة محتوى" ضحيّة جريمة مروّعة خلال بث مباشر!

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شهدت ولاية خاليسكو غرب المكسيك، حادثة مروّعة أثناء بثّ مباشر على “تيك توك”، أودت بحياة المؤثّرة وخبيرة التّجميل المكسيكيّة فاليريا ماركيز، من داخل صالونها “Blossom – The Beauty Lounge”.

في التّفاصيل، أثناء تفاعل “ماركيز” الّتي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا مع جمهورها عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت على وجهها ملامح الخوف والتّوتّر ، بعد أن نظرت باتجاه النّافذة، ليُفاجأ المتابعون بعد ثوانٍ معدودة، أنّ صوتها انقطع فجأة. بعد أن تعرّضت لإطلاق نار مباشرة داخل الصالون وأُصيبت في بطنها ورأسها، ثمّ سقطت أرضًا وفارقت الحياة أمام الكاميرا. بعدها ظهرت امرأة أخرى وأوقفت البثّ.

تقارير الشّرطة الأوّليّة، أشارت إلى أنّ رجلًا مسلّحًا اقتحم المكان وأطلق النّار على فاليريا ثمّ فرّ هاربًا على درّاجته النّارية.

كما فتحت الشّرطة المكسيكيّة، تحقيقًا موسّعًا بالحادثة، بينما طالب متابعو فاليريا، بالقبض على المجرم وتحقيق العدالة. وبالإضافة إلى المناشدات طالبت بحماية صاغة المحتوى والحفاظ على خصوصيّتهم.

نشير إلى أنّ فاليريا، كان يتابعها مئة وعشرة آلاف متابع على منصّة تيك توك و ٢٢٢ ألفًا على إنستغرام، إذ كانت تشاركهم لحظات جميلة من حياتها اليوميّة وتقدّم فيديوهات متنوّعة عن العناية بالبشرة ووصفات الجمال.