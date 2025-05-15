living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: "صانعة محتوى" ضحيّة جريمة مروّعة خلال بث مباشر!

15
MAY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت ولاية خاليسكو غرب المكسيك، حادثة مروّعة أثناء بثّ مباشر على “تيك توك”، أودت بحياة المؤثّرة وخبيرة التّجميل المكسيكيّة فاليريا ماركيز، من داخل صالونها “Blossom – The Beauty Lounge”.

في التّفاصيل، أثناء تفاعل “ماركيز” الّتي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا مع جمهورها عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت على وجهها ملامح الخوف والتّوتّر ، بعد أن نظرت باتجاه النّافذة، ليُفاجأ المتابعون بعد ثوانٍ معدودة، أنّ صوتها انقطع فجأة. بعد أن تعرّضت لإطلاق نار مباشرة داخل الصالون وأُصيبت في بطنها ورأسها، ثمّ سقطت أرضًا وفارقت الحياة أمام الكاميرا. بعدها ظهرت امرأة أخرى وأوقفت البثّ.

تقارير الشّرطة الأوّليّة، أشارت إلى أنّ رجلًا مسلّحًا اقتحم المكان وأطلق النّار على فاليريا ثمّ فرّ هاربًا على درّاجته النّارية.

كما فتحت الشّرطة المكسيكيّة، تحقيقًا موسّعًا بالحادثة، بينما طالب متابعو فاليريا، بالقبض على المجرم وتحقيق العدالة. وبالإضافة إلى المناشدات طالبت بحماية صاغة المحتوى والحفاظ على خصوصيّتهم.

نشير إلى أنّ فاليريا، كان يتابعها مئة وعشرة آلاف متابع على منصّة تيك توك و ٢٢٢ ألفًا على إنستغرام، إذ كانت تشاركهم لحظات جميلة من حياتها اليوميّة وتقدّم فيديوهات متنوّعة عن العناية بالبشرة ووصفات الجمال.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout