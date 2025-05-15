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"حيازة مواد إباحية لأطفال".. كاهن تحت الإقامة الجبرية!

15
MAY
2025
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وُضع كاهن إيطالي تتهمه الشرطة بحيازة صور إباحية لأطفال في الإقامة الجبرية، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس الخميس.

وهذه ثاني فضيحة من نوعها تطال أبرشية بريشيا القريبة من ميلانو في شمال شبه الجزيرة. وقال محاميه باولو إنفيراردي لوكالة فرانس برس إن الكاهن البالغ 51 عاما أوقف الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأعلنت الأبرشية من جانبها الأربعاء حرمان رجل الدين من ممارسة مهامه الكهنوتية، مؤكدة أن الارتكابات التي يُتّهم بها لم تمسّ بأيّ قاصر من أبناء رعيته. وقال الناطق باسم الأبرشية أدريانو بيانكي في بيان "إن التهمة التي سيواجهها تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال، وهي جريمة يمكن أن تكون موضع ملاحقات من السلطات القضائية والكنسية على السواء".

وأكد أن القضية "لا تشمل أيا قصّر من الرعية بأي شكل من الأشكال، ولم يكن هناك أي سلوك غير لائق من جانبه تجاه الأشخاص الذين كان موكلا برعايتهم". ولكن "لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بأي جريمة تشمل قاصرين، أو التسامح معها، ناهيك عن السماح بأن تمرّ هذه الأفعال من دون عقاب، خصوصا عندما يكون كاهن متورطا فيها". وأكدت الأبرشية أنها تتعاون مع السلطات في القضية، لافتة إلى أنها ستفتح تحقيقا كنسيا رسميا "في الوقت المناسب".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة اكتشفت حوالى 1500 صورة ومقطع فيديو تتضمن مواد إباحية لأطفال على هاتف الكاهن من بلدة كاستيلكوفاتي في غرب بريشيا. كذلك، شكل رجل الدين هذا فريقا وطنيا من الكهنة في كرة القدم، وفق المصدر نفسه. وتأتي هذه القضية بعد شهر من القبض على كاهن آخر من الأبرشية يدعى سيرو بانيغارا، للاشتباه في اعتدائه جنسيا على قاصرين.

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