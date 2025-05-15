جريمة مروعة تهز منصات التواصل: اغتيال مؤثرة شهيرة أثناء بث مباشر!

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قُتلت فاليريا ماركيز (23 عاماً)، مؤثرة مكسيكية شهيرة بمقاطع الجمال والمكياج على منصات التواصل الاجتماعي، برصاص قاتل خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك من داخل صالون التجميل الذي كانت تعمل فيه بمدينة زابوبان في ولاية خاليسكو.

وأعلن المدعي العام لولاية خاليسكو، في بيان، فتح تحقيق في القضية باعتبارها "جريمة قتل امرأة لأسباب تتعلق بالجنس". وأوضح أن الرجل الذي نفذ الجريمة كان يرتدي زي عمال التوصيل، ودخل الصالون متظاهراً بتسليم شيء، ثم أطلق ثلاث رصاصات على ماركيز، التي كانت تتابعها قرابة 200 ألف شخص عبر إنستغرام وتيك توك.

وكانت فاليريا قد أشارت خلال البث إلى أن شخصاً قد زار الصالون أثناء غيابها، حاملًا "هدية ثمينة"، وأبدت قلقها من انتظار عودة ذلك الشخص، في مؤشر قد يكون مرتبطًا بالجريمة.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد معدلات قتل النساء في المكسيك، التي تتساوى مع باراجواي وأوروغواي وبوليفيا كواحدة من الدول الأعلى في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمعدل 1.3 حالة وفاة لكل 100 ألف امرأة عام 2023، وفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة.

وتحتل ولاية خاليسكو المرتبة السادسة بين 32 ولاية مكسيكية في عدد جرائم القتل، حيث تم تسجيل 906 جريمة منذ بداية ولاية الرئيسة كلوديا شينباوم في تشرين الأول الماضي.

هذه الجريمة تسلط الضوء مجدداً على الخطر المتزايد الذي تواجهه النساء في المكسيك، وتطرح تساؤلات عن مدى فعالية الإجراءات الأمنية في حماية الفئات الأكثر عرضة للعنف.

عربي21