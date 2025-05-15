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واشنطن.. ناج "بأعجوبة" و3 قتلى في حادث قاتل فوق جبل

15
MAY
2025
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نجا متسلق صخور من حادث سقوط من ارتفاع يزيد على 120 مترا، أثناء نزوله في ممر شديد الانحدار بجبال نورث كاسكيدز في ولاية واشنطن، وهو الحادث الذي أدى إلى مصرع 3 من رفاقه.
 
وقالت السلطات، الثلاثاء، إن المغامر الناجي سار في الظلام حتى وصل إلى سيارته، وقادها إلى هاتف عمومي لطلب النجدة.
 
وتمكن المتسلق الذي لم يُكشف عن هويته علنا، من تحرير نفسه من حبال وخوذ ومعدات أخرى بعد الحادث، وواصل السير رغم إصابته بنزيف داخلي وإصابة في الرأس، وفقا لما ذكره نائب قائد شرطة مقاطعة أوكانوغان.
 
وقالت قائدة فريق البحث والإنقاذ التابع للشرطة كريستينا وودورث، إن حوادث سقوط بهذا الحجم تؤدي إلى 3 وفيات تعد نادرة للغاية، ولا تزال الكثير من تفاصيل الحادث غير معروفة.
 
وأضافت أن 7 أعوام مضت على حادثة مماثلة، حين لقي متسلقان حتفيهما في سقوط من على جبل "إل كابيتان" في متنزه يوسيميتي الوطني.
 
كان أفراد المجموعة الأربعة، وبينهم الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و47 و63 عاما، يتسلقون "إيرلي وينترز سبايرز"، وهي قمم حادة تتخللها شقوق، وتعد وجهة شهيرة للمتسلقين في سلسلة جبال نورث كاسكيدز، الواقعة على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرقي سياتل.
 
ونُقل المتسلق الناجي إلى مستشفى في سياتل.
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