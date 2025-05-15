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قاضية تأمر بالإفراج عن طالب مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج تاون

15
MAY
2025
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أمرت قاضية اتحادية أميركية أمس الأربعاء بالإفراج عن طالب هندي في جامعة جورج تاون اعتقلته إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين.
 
وتريد إدارة ترمب ترحيل بدر خان سوري الباحث بالجامعة. واعتقلت سلطات الهجرة سوري في مارس (آذار) الماضي بتهمة نشر دعاية تدعم المسلحين الفلسطينيين ومعاداة السامية. ويستهدف ترمب مواطنين أجانب، من بينهم سوري، ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين إدارة ترامب باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
 
وأظهرت وثيقة قضائية أن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز، التي منعت سابقا ترحيل سوري، أمرت بالإفراج عنه بضمان شخصي منه من مركز احتجازه في ولاية تكساس ونقله إلى ولاية فرجينيا. وأضافت جايلز أن أي إعادة لاعتقاله ستتطلب إخطار المحكمة ومحاميه قبلها بثماني وأربعين ساعة.
 
وقالت تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي إن سوري تربطه علاقات وثيقة بمستشار كبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأنه نشط في الدعوة إلى ممارسة العنف ضد اليهود. وأضافت في بيان «عندما تدافع عن العنف والإرهاب، يجب إلغاء حقك في الدراسة في الولايات المتحدة».
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