في ليلة واحدة.. 10 أشخاص يربحون 84 مليار دولار!

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قبل يومين كشفت الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى اتفاق تجارة، اعتبره قطبا الاقتصاد العالمي نصراً، إلا أن الانتصار الفوري بدا واضحاً في ثروات المليارديرات، حيث شهدت قائمة "بلومبرغ للمليارديرات" ارتفاعاً لافتاً في ثروات كبار أعضائها.

ومع انتعاش أسواق الأسهم على خلفية هدوء التوترات التجارية، ربح 10 مليارديرات أكثر من 83.7 مليار دولار من الثروة.

تصدر الشريك المؤسس لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً)، مارك زوكربيرغ، قائمة الرابحين، بعد أن ارتفعت ثروته بقيمة 16.1 مليار دولار، مكنته من تقليص الفارق مع صاحب الوصافة في القائمة، جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، والذي زادت ثروته 14.3 مليار دولار.

وبالطبع فإن أي تحرك بسيط في سوق الأسهم يظهر أثرا كبيرا على ثروة أغنى شخص في العالم، ومؤسس "تسلا"، إيلون ماسك، والذي زادت ثروته بقيمة 14.5 مليار دولار.

وسيطر مليارديرات التكنولوجيا على القائمة، باستثناء 3 مقاعد، كان أبرزها ملياردير السلع الفاخرة الفرنسي، وأغنى شخص في أوروبا، برنارد أرنو، والذي ربح 7.1 مليار دولار أمس الثلاثاء، بحسب القائمة التي اطلعت عليها "العربية Business".

بالإضافة إلى الهنديين موكيش أمباني وغواتام أداني، نظراً للهدنة بين الهند وباكستان، ليضيفا 4.42 مليار دولار، و5.31 مليار دولار، إلى ثروتهما على التوالي.

وضمت القائمة مليارديرات شركات التكنولوجيا من "Dell"، و"إنفيديا"، و"أوراكل"، و"ألفابيت".