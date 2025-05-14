أطباء يكشفون معاناة بايدن من «عقيدة صغيرة» في البروستاتا

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عثر الأطباء مؤخراً على عقيدة صغيرة في البروستاتا لدى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال فحص بدني حديث.

وصرح متحدث باسم بايدن لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «في فحص بدني روتيني، عُثر على عَقيدة صغيرة في البروستاتا، ما استدعى إجراء مزيد من التقييم».

ولا يزال من السابق لأوانه تحديد مدى خطورة هذه الحالة الطبية.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، رفض المتحدث باسم بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، الكشف عن أي معلومات إضافية حول حالته أو علاجه.

تُعد مشكلات البروستاتا شائعة بين الرجال الثمانينيين، مثل بايدن، الذي غادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بوصفه أكبر رئيس سناً في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال فترة توليه منصبه، انتشرت مخاوف بشأن سنه وصحته، ما دفعه في النهاية إلى التخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه لصالح نائبته، كامالا هاريس.

تأتي المخاوف الصحية في الوقت الذي كشف فيه كتاب جديد شارك في تأليفه جيك تابر من شبكة «سي إن إن»، هذا الأسبوع، عن وجود مناقشات جادة حول تدهور الحالة الصحية لبايدن خلف الأبواب المغلقة، وحديث سابق عن إمكانية نقله على كرسي متحرك خلال ولايته الثانية - لو أكمل السباق، وهزم ترمب.

تجاهلت إدارة بايدن وأفراد عائلته مراراً وتكراراً أي مخاوف بشأن صحة الرئيس السابق، على الرغم من تعثرات عدة وعلامات واضحة على تدهوره المعرفي في نهاية فترة ولايته.

في فبراير (شباط) 2024، عندما كان بايدن لا يزال في البيت الأبيض، ادعى طبيبه الدكتور كيفن أوكونور، أنه «جاهز للخدمة» بعد خضوعه لفحص روتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وأكد الدكتور أوكونور، في يوليو (تموز) 2024 بعد انسحاب بايدن من السباق، أن صحة الرئيس آنذاك كانت «ممتازة».

ونفى متحدث باسم بايدن مزاعم التستر على مشكلاته الصحية، وقال: «نعم، كانت هناك تغيرات جسدية مع تقدُّمه في السن، لكن دليل التقدم في العمر لا يعني بالضرورة العجز العقلي».