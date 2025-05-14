living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أطباء يكشفون معاناة بايدن من «عقيدة صغيرة» في البروستاتا

14
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عثر الأطباء مؤخراً على عقيدة صغيرة في البروستاتا لدى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال فحص بدني حديث.
 
وصرح متحدث باسم بايدن لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «في فحص بدني روتيني، عُثر على عَقيدة صغيرة في البروستاتا، ما استدعى إجراء مزيد من التقييم».
 
ولا يزال من السابق لأوانه تحديد مدى خطورة هذه الحالة الطبية.
 
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، رفض المتحدث باسم بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، الكشف عن أي معلومات إضافية حول حالته أو علاجه.
 
تُعد مشكلات البروستاتا شائعة بين الرجال الثمانينيين، مثل بايدن، الذي غادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بوصفه أكبر رئيس سناً في تاريخ الولايات المتحدة.
 
وخلال فترة توليه منصبه، انتشرت مخاوف بشأن سنه وصحته، ما دفعه في النهاية إلى التخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه لصالح نائبته، كامالا هاريس.
 
تأتي المخاوف الصحية في الوقت الذي كشف فيه كتاب جديد شارك في تأليفه جيك تابر من شبكة «سي إن إن»، هذا الأسبوع، عن وجود مناقشات جادة حول تدهور الحالة الصحية لبايدن خلف الأبواب المغلقة، وحديث سابق عن إمكانية نقله على كرسي متحرك خلال ولايته الثانية - لو أكمل السباق، وهزم ترمب.
 
 
 
 
تجاهلت إدارة بايدن وأفراد عائلته مراراً وتكراراً أي مخاوف بشأن صحة الرئيس السابق، على الرغم من تعثرات عدة وعلامات واضحة على تدهوره المعرفي في نهاية فترة ولايته.
 
في فبراير (شباط) 2024، عندما كان بايدن لا يزال في البيت الأبيض، ادعى طبيبه الدكتور كيفن أوكونور، أنه «جاهز للخدمة» بعد خضوعه لفحص روتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.
 
وأكد الدكتور أوكونور، في يوليو (تموز) 2024 بعد انسحاب بايدن من السباق، أن صحة الرئيس آنذاك كانت «ممتازة».
 
ونفى متحدث باسم بايدن مزاعم التستر على مشكلاته الصحية، وقال: «نعم، كانت هناك تغيرات جسدية مع تقدُّمه في السن، لكن دليل التقدم في العمر لا يعني بالضرورة العجز العقلي».
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout