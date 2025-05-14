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البابا يتطلع لتعزيز الحوار مع اليهود حول العالم

14
MAY
2025
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قال البابا ليو الرابع عشر لليهود حول العالم إنه يتطلع إلى تعزيز الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وبينهم، وذلك بعد توتر العلاقات بين الفاتيكان وإسرائيل بسبب حرب غزة.
 
وبعث أول بابا أميركي المولد، بالرسالة إلى الحاخام نعوم مارانز، مسؤول اللجنة اليهودية - الأميركية للعلاقات بين الأديان الذي نشر الرسالة على منصة «إكس» في وقت متأخر من أمس (الاثنين).
 
وجاء في رسالة البابا: «أتعهد بمواصلة وتعزيز الحوار والتعاون بين الكنيسة والشعب اليهودي».
 
وذكر مصدر في الفاتيكان أن مارانز سيحضر قداس تنصيب البابا يوم الأحد، وأنه من المتوقع أيضاً حضور أكثر من 12 من رجال الدين اليهودي من جميع أنحاء العالم.
 
ولم يتضح بعد ما إذا كان أي وزير في الحكومة الإسرائيلية سيحضر القداس.
 
ورغم أن البابا الراحل فرنسيس ندَّد مراراً بمعاداة السامية، فقد توترت العلاقات بين الفاتيكان وإسرائيل بعد اندلاع حرب غزة عام 2023.
 
وترأس وفدَ إسرائيل لجنازة البابا فرنسيس الشهر الماضي سفيرُها لدى الفاتيكان يارون سايدمان. وقالت مصادر في ذلك الوقت إن مستوى التمثيل جاء منخفضاً بشكل متعمَّد بسبب تصريحات فرنسيس عن غزة.
 
وكان البابا فرنسيس قد اقترح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكّل إبادة جماعية، وذلك في أحد أكثر انتقاداته حدةً لسلوك إسرائيل في الحرب.
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