من عامل في محل بيتزا إلى قائمة "فوربس" للمليارديرات

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من الإسكندرية إلى لندن .. ومن عامل في محل بيتزا إلى قائد واحدة من أكبر الشركات العائلية في المنطقة.. تكشف رحلة الملياردير المصري محمد منصور رحلة الصعود والهبوط لأصحاب الثروات، وكيفية التعايش مع الأزمات والإصرار على الحلم رغم مختلف العوائق.

تم تشخيص إصابته بالسرطان بعد تخرجه من الجامعة في "كارولينا الشمالية"، إلا أنه نجح في التعافي من المرض، وقال لبرنامج "الدرجة الأولى" على قناة "العربية": "الحمد لله بفضل الطبيب المعالج والأمل، استطعت تجاوز المحنة وتم القضاء على المرض تماماً".

السير منصور (76 عاماً)، كما يحب أن يطلق عليه، (ثاني عربي ومصري يحصل على لقب "سير" من ملكة إنجلترا)، لم يألف الفقر، ولد في عائلة أرستقراطية، والده كان أكبر مصدّر للقطن في العالم، بحسب وصفه. لكن الحياة لا تسير على وتر واحد، وبعض لياليها حالكة الظلام.

قال لبرنامج "الدرجة الأولى"، إن أكثر المقولات التي يؤمن بها هي لعالم الفيزياء ألبرت إينشتاين: "الحياة مثل الدراجة الهوائية، لحفظ توازنك، عليك التحرك دائماً".

عامل بيتزا

إصابته بسرطان الكلى لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها منصور تحديا ضخما، فقبل ثلاث سنوات من تشخيصه بالمرض، تلقى الملياردير المصري خطاباً من والده يخبره بوقف إرسال نفقاته.

صادر الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، ثروة عائلته وقام بتأميم شركة القطن الخاصة بهم، ما ترك منصور مفلساً فجأة. انتقل الشاب البالغ من العمر 18 عاماً من منزل الأخوية إلى مسكن مزدحم خارج الحرم الجامعي، وحاول تدبير أموره من "الإكراميات" التي يتركها له الزبائن في محل البيتزا الذي عمل به لإعالة نفسه وإخوته يوسف وإسماعيل.

يصف منصور التجربة الصعبة بأنها كانت بمثابة درس كبير في الحياة، حيث تعلم منها قيمة العمل الجاد والمثابرة.

حادث كاد يودي بإحدى قدميه

بعمر العاشرة، تعرض منصور إلى حادث مأساوي، كاد يقود الأطباء لبتر إحدى قدميه لولا تمسكه ورفضه للقرار، واحتفاظه بابتسامته والأمل في التحسن للعودة لممارسة الرياضة، ليصبح طريح الفراش لنحو 3 سنوات كاملة، قبل أن يتمكن من النهوض من جديد.

استغل منصور وقت إصابته في القراءة والتعلم لتطوير نفسه، الحادث يكشف بعداً آخر في شخصية منصور، والتي لا ترى وقتاً في الحياة رخيصاً يمكن إضاعته أو مبرراً للتنازل عن الأحلام، مع الدفع نحو حدود جديدة للحياة.

تقدر ثروة منصور بـ 3.5 مليار دولار، بحسب قائمة "فوربس" للمليارديرات.

بعد إكمال دراسته في الولايات المتحدة، عاد منصور إلى مصر للعمل مع والده والذي نجح في إعادة تأسيس شركة في مجال الأقطان، إلا أن الانتفاح الاقتصادي كشف عن فرص لـ "لطفي منصور" لبدء عمل تجاري جديد في قطاع السيارات عبر الشراكة مع "جنرال موتورز" في البداية.

الأحلام كانت بسيطة، حيث كان المشروع يستهدف تصنيع 50 سيارة سنوياً مع هامش ربح 1000 جنيه لكل سيارة. احتفل منصور الأسبوع الماضي بتصنيع مليون سيارة.

وقال لـ "العربية"، إن شركته هي أحد أكبر موزعي "جنرال موتورز" في العالم، ومع تكرار التجربة مع "كاتربلر" أصبحت علامة منصور التجارية هي أكبر موزع لشركة المعدات الكبيرة في العالم.

تنامت أرباح العائلة سريعاً خلال العقود التالية من الشراكة مع "جنرال موتورز"، وكانت توكل بنوك الاستثمار ومديري الأصول في توظيف الأموال.

قال منصور إن تأسيس شركة "مان كابيتال"، مكتب العائلة الذي يدير أعماله من لندن، حيث يقيم منصور إلى الآن كان بهدف أن يكون الذراع الاستثمارية للمجموعة، والاستعانة بالاستشاريين داخلياً.

استثمر في فيسبوك وتويتر وسبوتيفاي

ساعد هذا التوجه في سرعة اتخاذ قرارات استثمارية في مراحل مبكرة من عمر شركات تكنولوجية عملاقة، حيث استثمرت شركته في "فيسبوك" و"تويتر"، و"إير بي إن بي"، و"سبوتيفاي" في مراحل مبكرة قبل إدراجها في البورصة.

ومنذ عام 2010، استمرت أعمال الشركة في التوسع والدخول في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم، كما أصبح اليوم من أكبر المستثمرين في سلسلة مقاهي "كافينيرو" البريطانية ومشاريع طاقة الرياح.

منصور يؤمن بأن الابتكار والتفكير خارج الصندوق هما مفتاح النجاح. هذا الإيمان قاده إلى الاستثمار في شركات تكنولوجية ناشئة مثل فيسبوك وتويتر وأوبر، مما جعله من أوائل المستثمرين في هذه الشركات الناجحة.

اليوم، يركز محمد منصور على الذكاء الاصطناعي، مؤمناً بأنه الثورة القادمة التي ستغير العالم. من خلال شركته الاستثمارية "مان كابيتل"، يستثمر منصور في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه التقنيات ستحدث ثورة في حياتنا اليومية.

محمد منصور ليس فقط رجل أعمال ناجحا، بل هو أيضاً شخص يؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمع. من خلال مؤسسة "رايت تو دريم"، يسعى منصور إلى دعم الشباب وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم، مؤمناً بأن الشباب هم المستقبل.

ورغم تقدمه في العمر، إلا أنه لا يزال يؤمن بالمجازفة، وقال لا يوجد عائد بدون مجازفة.

وقال منصور إن استثماراته في شركات التكنولوجيا حملت الكثير من المجازفة، ولا يزال يحتفظ بحصص في بعض الشركات إلى الآن، بينما تخارج من بعض الشركات.

وأضاف أن خطواته القادمة ستكون مركزة على الذكاء الاصطناعي عن طريق شركة رأسمال مخاطر تم تأسيسها في سان فرانسيسكو وتحمل اسم "1984".

أسس منصور وأبناؤه مؤسسة Right to Dream. من حقك أن تحلم؟ وهذه مؤسسة عالمية مهتمة بالتعليم والرياضة، وتمتلك فرق كرة قدم في كل من سان دياغو ومصر وأيضا دول أخرى.

وقال إن مؤسسة "رايت تو دريم" كان لها تمثيل عبر 7 لاعبين في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أكثر من 140 لاعبا محترفا يلعبون في فرق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها من الدوريات الكبرى.

اختتم منصور لقاءه مع مذيعة "العربية" فاطمة الزهراء الضاوي، بضرورة التمسك بالتفاؤل، والصبر، والعمل الجاد. كما ينصح بضرورة أن تحيط نفسك بأناس أكثر ذكاء منك. "استمع أكثر مما أتكلم مع العاملين معي .. بفهم منهم ثم اتخذ القرار".

وحذر منصور من الغرور، ومحاولة النجاح السريع، فغالباً ما يؤدي إلى أزمات مالية تعصف بالأعمال.