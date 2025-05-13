انقطاع التيار الكهربائي يعطل شبكة مترو الأنفاق في لندن

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أعلنت هيئة النقل في العاصمة البريطانية وقف أو تعطل العمل في العديد من خطوط شبكة مترو أنفاق لندن اليوم الاثنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأظهر موقع هيئة النقل في لندن أنه تم تعليق عمل ثلاثة خطوط على الأقل لمترو الأنفاق بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكانت هناك تأخيرات كبيرة وتعليق جزئي لعمل ستة خطوط أخرى على الأقل خلال ساعة الذروة بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقالت هيئة النقل إنها تعمل مع الشبكة الوطنية لتحديد سبب انقطاع الكهرباء.

وقالت كلير مان، كبيرة مسؤولي العمليات في الهيئة، في بيان: «بسبب انقطاع قصير في إمدادات الطاقة لشبكتنا، فقدت عدة خطوط الطاقة لفترة وجيزة في وقت سابق من عصر اليوم». وأضافت: «نحن نعمل على إعادة تشغيل الشبكة بأكملها في أسرع وقت ممكن».

من جانبها، قالت الشبكة الوطنية إنه كان هناك «عطل» في شبكة النقل في وسط لندن، وقد تم «إصلاحه في غضون ثوانٍ».