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بريطانيا: تحقيق في حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء

13
MAY
2025
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تجري الشرطة البريطانية تحقيقاً بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الليلة الماضية.
 
وكان ستارمر قد استأجر المنزل منذ انتخابه في يوليو (تموز) الماضي، ويعيش مع أسرته في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في داونينغ ستريت.
 
وقال جهاز الإطفاء في لندن إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد الساعة الواحدة صباحاً، وتم إخماد الحريق في غضون نصف ساعة.
 
وقالت شرطة العاصمة إن عناصرها التي انتقلت إلى موقع الحادث وجدت أضراراً، لكن لم يُصَب أحد بأذى.
 
وأضافت: «نجري تحقيقاً بشأن الحريق، ويتواصل الطوق الأمني المفروض بينما تستمر التحقيقات».
 
وظهر شريط الطوق الأمني الذي وضعته الشرطة خارج المنزل، الاثنين.
 
وقد اجتذب منزل ستارمر متظاهرين في الماضي، حيث تم اعتقال ثلاثة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في العام الماضي، ووجهت إليهم تهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالنظام العام بعد رفع لافتة مغطاة ببصمات يد حمراء خارج المبنى.
 
وقال ديف باريس، المتحدث باسم ستارمر، إن «رئيس الوزراء يعرب عن شكره لخدمات الطوارئ على جهودها».
 
وأضاف أن «الحريق قيد التحقيق المباشر؛ لذا لا يمكنني التعليق على أي شيء آخر».
الشرق الأوسط
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