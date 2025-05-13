خادمة "ملكية" تكشف.. منتج واحد لن تجده أبدًا بقصر باكينغهام

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حظر الملك تشارلز استخدام أحد منتجات التنظيف الشائعة في المساكن الملكية، وفقًا لعاملة سابقة، بحسب ما أوردته "ديلي ميل".

فلأكثر من عقد، عملت آن سيمونز، البالغة من العمر 57 عامًا، عاملة نظافة ملكية في جميع غرف قصر باكنغهام البالغ عددها 775 غرفة. في حين أن قصر العائلة المالكة مليء بمنتجات تنظيف متعددة، إلا أن هناك منتجًا واحدًا لن تجده أبدًا بين هذه المنتجات.

أخبرت آن، خبير الحمامات والمطابخ البريطاني "بلوم وورلد" أن المنتج الذي حظره الأمير تشارلز، البالغ من العمر 76 عامًا، هو المناديل المبللة التي تُستخدم لمرة واحدة.

ووفقًا لآن فإن منعها يعود لسببين، وكشفت أن هذه المناديل تسببت في أضرار لحمامات القصر - وكان إصلاحها مكلفًا في الماضي. وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هذه المناديل ضارة بالبيئة، والملك معروف باهتمامه بالكوكب.

وأوضحت آن: "في القصر، تسببت المناديل المبللة في مشاكل كبيرة في السباكة. على الرغم من تسويقها على أنها "قابلة للتصريف"، إلا أنها لا تتحلل في النظام مثل ورق التواليت... وأدى هذا إلى انسدادات متكررة وإصلاحات سباكة مكلفة. اتضح أنها ببساطة لا تستحق كل هذا العناء."

وأضافت أنه بدلاً من المناديل التي تُستخدم لمرة واحدة، اختار مناشف تنظيف قابلة لإعادة الاستخدام. وأوضحت أنه بالإضافة إلى منع مشاكل السباكة التي تسببها المناديل، وفّر هذا التبديل المال، إذ قلّل الحاجة إلى الإصلاحات المتكررة.

وسبق أن كشفت آن عن المواد المحظورة في تنظيف مطابخ القصور. وفي حديثها مجددًا مع "بلوم وورلد"، زعمت أن استخدام أدوات التنظيف المصنوعة السلك المعدني في المبنى لم يكن مسموحًا به لمنع أي خدوش على أسطح الرخام النقية.

وأوضحت: "لقد تدربنا تدريبًا صارمًا على تجنب استخدام ( السلك المعدني) وفوط التنظيف بأي ثمن". وأضافت: "مع أنها قادرة على إزالة الأوساخ، إلا أنها قاسية جدًا على أسطح المطابخ، خاصة في القصور الملكية حيث تُستخدم مواد عالية الجودة مثل الرخام والجرانيت".

واكتسبت الأدوات المصنوعة من السلك المعدني شعبية كبيرة، إذ تساعد خامتها الصلبة على إزالة الأوساخ والبقع العنيدة التي يصعب إزالتها. لكن، وفقًا لآن، لم يرغب مسؤولو القصر في المخاطرة بخدش مطبخهم الفاخر.

وأضافت آن: "أسطح المطابخ الفاخرة، مثل الجغرانيت والرخام والفولاذ المقاوم للصدأ، معرضة للخدش". وأضافت: "حتى الخدوش الصغيرة يمكن أن تؤثر على مظهر السطح وتجعل تنظيفه أكثر صعوبة. لم يكن بإمكان المطابخ الملكية تحمل إتلاف موادها". بدلاً من ذلك، قالت إنهم استخدموا "أقمشة من الألياف الدقيقة"، لأنها "ناعمة وغير كاشطة".

وقالت الخادمة الملكية السابقة: "قد يجعل (الصوف الفولاذي) وإسفنجات التنظيف مطبخك يبدو نظيفًا فورًا، لكن مع مرور الوقت قد تُفقده بريقه. بمجرد خدش الأسطح، يصعب الحفاظ عليها، وقد تتراكم البكتيريا في تلك الأخاديد. المطبخ الجميل لا يتطلب أدوات قاسية - فقط عادات تنظيف صحيحة. استخدم منتجات لطيفة، وستبقى أسطحك نظيفة".

كما تحدثت آن عن الحيلة الوحيدة التي استخدمتها بانتظام في القصر لضمان بقائه في أفضل حال. أوضحت أن جميع خادمات العائلة المالكة استخدمن منظفًا طبيعيًا ولطيفًا ابتكرنه بأنفسهن باستخدام مكونات موجودة في مطابخ الجميع.

وأضافت: "كنا نرش كل مساء جميع أسطح المطبخ بمزيج منزلي الصنع من الخل وعصير الليمون والماء الدافئ. يزيل هذا المزيج الدهون بسهولة ويترك كل شيء يبدو لامعًا دون أي بقايا لزجة. المنظفات ذات الحموضة المتوازنة، مثل الخل وصابون الأطباق المعتدل، تُحدث فرقًا كبيرًا في التنظيف اليومي"