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البابا لاوون الرابع عشردعا خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام: للافراج عن كل الصحافيين وحماية الحق الثمين في حرية التعبير

12
MAY
2025
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دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى "الإفراج عن الصحافيين المسجونين في العالم ،في حين أنهم يقفون في الخطوط الأمامية لتغطية النزاعات ومنها الحرب الدائرة في أوكرانيا"، حيث تلقى الحبر الأعظم دعوة من الرئيس فولودومير زيلينسكي لزيارتها.

وقال خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام "اسمحوا لي أن اؤكد تضامن الكنيسة مع الصحافيين المسجونين لانهم سعوا للبحث عن الحقيقة وقاموا بنقلها وأطلب إطلاق سراحهم".

ودعا البابا الـ267 إلى "حماية الحق الثمين المتمثل في حرية التعبير والصحافة" وأشاد بـ"شجاعة أولئك الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

وأكد أمام الصحافيين المجتمعين في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، أن "وحدها الشعوب المطلعة على الوقائع قادرة على اتخاذ خيارات حرة".

وقال لهم: "أنتم في الخطوط الأمامية لنقل وقائع النزاعات والآمال في تحقيق السلام وحالات الظلم والفقر" داعيا الصحافة الدولية إلى "اختيار نقل رسالة السلام بضمير وشجاعة".

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