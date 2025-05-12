حزب العمال الكردستاني يحل نفسه

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نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تركية وكردية، بأن قيادة "حزب العمال الكردستاني" قررت رسمياً حلّ الحزب وانتهاء الصراع المسلّح، والتخلي عن السلاح.

وذكرت وسائل الإعلام أن "قيادة العمال الكردستاني نشرت قرارات اجتماعات قيادتها والتي تمت بالفترة من 5 وحتى 7 أيار الحالي، وكان أبرزها: "حزب العمال الكردستاني يعلن رسميا حلّ نفسه، وانتهاء الصراع المسلّح، والتخلي عن السلاح".

أضاف الحزب في إعلان قراراته: "نؤمن بأنه من أجل تطوير الديمقراطية الكردية، فإن الأحزاب السياسية الكردية، ستقوم بما عليها من واجبات ومهام ومسؤوليات".