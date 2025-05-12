انفراجة تبشر بهدنة في غزة

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الشرق الأوسط السعودية: غزة-

في انفراجة تبشر بإبرام اتفاق على هدنة في غزة، أعلنت حركة «حماس»، أمس (الأحد)، أنها ستطلق سراح الرهينة الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، وذلك بعد إعلان مسؤولين فيها إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة تناولت وقف النار وإدخال مساعدات إلى غزة.

وقال رئيس الوفد المفاوض في «حماس»، في بيان، إنه «سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المزدوج الجنسية، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة لشعبنا في قطاع غزة»، مؤكداً «استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى».

وأكدت «حماس»، في بيان، موافقتها على إدارة قطاع غزة «من قبل جهة مهنية مستقلة بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات».



