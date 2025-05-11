ترامب يعتزم "مواصلة العمل" مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أنه يعتزم "مواصلة العمل" مع موسكو وكييف سعيا للتوصل الى تسوية لإنهاء الحرب، مشيدا بما قد يكون "يوما عظيما" للطرفين بعد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "قد يكون هذا يوما عظميا لروسيا وأوكرانيا" من دون أن يحدد السبب المباشر لذلك. أضاف "فكروا بمئات الآلاف من الأرواح التي سيتم انقاذها مع اقتراب +حمام الدم+ اللامتناهي هذا من نهايته... سأواصل العمل مع الطرفين لضمان حصول ذلك"، كما نقلت وكالة "فرانس برس ".