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ويتكوف: إيران وافقت على عدم السعي لامتلاك قنبلة نووية...و"ملف حزب الله خارج المفاوضات"!

9
MAY
2025
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أوضح رئيس فريق التفاوض الأميركي ستيف ويتكوف، في تصريحات لموقع "بريتبارت"، أنّ إيران وافقت على عدم السعي لامتلاك قنبلة نووية، مؤكدًا أنّ هذا التعهد سيُؤخذ على محمل الجد. وأشار إلى أن المحادثات المقبلة ستتطرق إلى ضرورة تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية، في نطنز وفوردو وأصفهان، وهو ما يشمل إغلاق جميع أجهزة الطرد المركزي.

 

وأضاف ويتكوف: "من الضروري أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وأن تُرسل المواد المخصبة إلى مكان بعيد، وتحول برنامجها النووي إلى برنامج مدني فقط". وأكد أن البرنامج النووي العسكري الإيراني يجب أن يتم تفكيكه بالكامل.

 

كما شدد على أن محادثات الأحد المقبل ستكون حاسمة، موضحًا أنه في حال فشلها، ستتخذ الولايات المتحدة مسارًا مختلفًا مع إيران. وتطرق أيضًا إلى أن المحادثات قد تشمل لاحقًا جوانب اقتصادية وثقافية، لكن في الوقت الحالي، تقتصر المحادثات على الملف النووي فقط.

 

وتابع ويتكوف قائلاً: "إيران أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل عشر سنوات، في وقت الاتفاق النووي الأول في عهد أوباما، لذلك يجب أن تقبل شروطنا بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن أي اتفاق سيئ لن يُقبل، وأن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب إذا لم يكن الاتفاق مع إيران قويًا وفعّالًا.

 

كما أضاف: "لن يكون من الحكمة أن تختبر إيران الرئيس ترامب، فلدينا سياسة واضحة ولن نتساهل مع أي محاولة لتجاوز شروطنا". وتطرق أيضًا إلى الضغط المستقبلي على إيران لوقف تمويل وتسليح الجماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين، ولكنه أكّد أن هذه القضايا لن تكون جزءًا من المحادثات الحالية.

 

ويتوقع ويتكوف أن تكون محادثات إيران المقبلة فرصة لتوسيع التفاهم حول القضايا الثقافية والاقتصادية، ولكن لا ينبغي التشويش على القضايا النووية التي يجب أن تُحل بسرعة، لأن الملف النووي هو القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمن القومي الأميركي.

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