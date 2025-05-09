طرد متبادل لدبلوماسيين بين أوكرانيا والمجر على خلفية اتهامات بالتجسس

A + A -

طردت المجر دبلوماسيَّين أوكرانيَّين اتّهمتها بالتجسّس، بعد إعلان كييف اعتقال مجريَّين بتهمة جمع معلومات استخبارية وردّها لاحقا على خطوة بودابست بالمثل.

وكانت أجهزة الأمن الأوكرانية أعلنت الجمعة، اعتقال مجريَّين اثنين بتهمة جمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك عن موقع أنظمة دفاع جوي، في منطقة زاكارباتيا الواقعة غربا على الحدود مع المجر.

وسارعت المجر إلى الرد عبر طرد دبلوماسيَّين أوكرانيَّين، متهمة إياهما بالتجسّس، وندّدت بـ"حملات تشهير مستمرّة" تشنّها أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك طرد "جاسوسَين يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الأوكرانية في بودابست".

وأشار إلى أنّ هذه القضية تعكس "تكثيف الدعاية الأوكرانية" ضد بودابست، في وقت يعارض أوربان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

مساء الجمعة، ردّت أوكرانيا بطرد دبلوماسيَّين مجريَّين من أراضيها ردا على ذلك.

وقال جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" في بيان "للمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا، كشف جهاز الأمن عن شبكة استخبارات عسكرية مجرية كانت تقوم بأنشطة تجسس على حساب دولتنا"، مضيفا أنه تم اعتقال "عميلين".

وأوضح جهاز الأمن أن المشتبه بهما رجل يبلغ 40 عاما وامرأة، وكلاهما جنديان سابقان، وكانا تحت إشراف ضابط استخبارات مجري.

وقال إنهما يواجهان الآن عقوبة السجن مدى الحياة.