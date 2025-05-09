لحام هنأ البابا لاوون الرابع عشر: نامل أن تتحقق على عهده وحدة الكنيسة

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هنأ بطريرك الروم الملكيين السابق غريغوريوس الثالث لحام البابا لاوون الرايع عشر بانتخابه، وقال":الى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، أرفع أسمى التهاني مع الدعاء الكنسي الشرقي، إلى سنين كثيرة يا صاحب القداسة!

وأرى في اختياره اسم لاوون الرابع عشر برنامج عمل يرثه من البابا لاوون الثالث عشر الذي اشتهر برسالتين:

- الأولى الأمور الحديثة Rerum Novarum (عام 1891)

- والأخرى: كرامة الكنائس الشرقية Dignitas Ecclesiarum Orientalium (عام 1894)

ونامل أن يتحقق على عهده إعلان وحدة الكنيسة في الايمان النيقاوي الأول المشترك بين جميع المسيحيين، وإعلان وحدة الاحتفال بعيد القيامة في تاريخٍ واحد لجميع المسيحيين في الأحد الواقع بين التاسع والخامس عشرمن شهر نيسان.

وأضع هذه التهنئة في قلب قداسة البايا الجديد أن يتابع رسالة الأحبار وباباوات الكنيسة العظام، ويكون بابا الوحدة المسيحية وبابا العيد المشترك الكبير".