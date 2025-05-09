حادثة مفاجئة... محللة سياسية تفقد وعيها أثناء بث مباشر!

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فقدت المحللة السياسية الأميركية كامرين كينسي وعيها بشكل مفاجئ أثناء ظهورها المباشر على قناة "فوكس نيوز" في حادثة صادمة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الواقعة، كانت كينسي ضيفة على المذيع جوناثان هانت في فقرة ناقشت خلالها الظهور الإعلامي الأخير للرئيس الأميركي السابق جو بايدن. أثناء حديثها، بدأت كينسي بالتلعثم قبل أن تنقلب عيناها وتسقط عن كرسيها مباشرة على الهواء. وكانت قد قالت قبل سقوطها: "هذا يتعلق بعدم الكفاءة، وليس بالأيديولوجيا أو ليس بشأن..."، لتُفاجئ المشاهدين بسقوطها المفاجئ، مما أربك المذيع هانت الذي بدا وكأنه همّ بمساعدتها قبل أن يلتقط أنفاسه ويواصل محاولًا إدارة الموقف.

وعند استئناف البرنامج، أكد المذيع أن كينسي استعادت وعيها، وأنها تتلقى العناية من قبل المسعفين. ولم تظهر أي مؤشرات صحية سابقة على إصابتها بأي وعكة صحية. فقد كانت قد نشرت في الساعات التي سبقت ظهورها صورًا ومشاركات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتخاب البابا الجديد، إلى جانب إعادة نشر رسالة من الرئيس دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال".

ولم يكن هذا الظهور الأول لكينسي في سياق مثير، حيث كانت قد ظهرت قبل أيام في مقطع فيديو وهي تطلق النار من بندقية هجومية في الصحراء احتفالًا بحق التسلح بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.