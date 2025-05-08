يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخاً قبالة الساحل الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، وفقاً لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في إطار سلسلة من اختبارات الأسلحة التي زادت من حدة التوتر في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصواريخ أُطلقت من منطقة قرب مدينة وونسان الساحلية الشرقية، ويعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، لكنها لم توضح في الحال المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ. وأضافت الهيئة أن الجيش عزز من جهوده الاستخباراتية والمراقبة، وشارك معلومات الإطلاق مع الولايات المتحدة واليابان.

ويعد هذا أول نشاط معروف لكوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية منذ 10 مارس، عندما أطلقت عدة صواريخ بعد ساعات فقط من بدء القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة. كما يمثل سادس عملية إطلاق لصواريخ من قبل كوريا الشمالية هذا العام.

الزعيم كيم يأمر برفع إنتاج كوريا الشمالية من الذخائر لمستوى قياسي

العرب والعالم

الزعيم كيم يأمر برفع إنتاج كوريا الشمالية من الذخائر لمستوى قياسي

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل مواصلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تسريع تطوير برنامجه النووي والصاروخي، ودعمه لروسيا بالأسلحة والقوات في حربها ضد أوكرانيا.

وجاء إطلاق الصواريخ اليوم الخميس غداة إعلان وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم دعا عمال المصانع العسكرية إلى زيادة إنتاج قذائف المدفعية، في ظل تعمق تحالفه مع موسكو.