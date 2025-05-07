إيران.. سحابة من الغبار تجبر الملايين على ملازمة منازلهم

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جبرت سحابة كثيفة من الغبار غطت أجزاء كبيرة من غرب إيران، الثلاثاء، السلطات على إغلاق المدارس المحلية والطلب من نحو 13 مليون نسمة البقاء في منازلهم، بحسب التلفزيون الرسمي.

ويسري الإجراء على محافظات لورستان وإيلام وكرمانشاه وكردستان (غربا) وزنجان (شمال غرب) وبوشهر (جنوبا) وخوزستان (جنوب غرب).

وطلبت السلطات من السكان عدم الخروج ووضع الكمامة في حال أي تنقل ضروري. وأشار التلفزيون إلى أن الرؤية سيئة على مسافة كيلومتر.

جودة الهواء سيئة

في مدينة بوشهر الواقعة على بعد نحو 1100 كيلومتر جنوب طهران، اعتُبِرت جودة الهواء الثلاثاء "سيئة للمجموعات التي تعاني من الحساسية"، مع مؤشر جودة الهواء عند مستوى 108، أي أعلى من تركّز الجسيمات الدقيقة الملوثة (PM2.5) بأربعة أضعاف في الجو من المستوى الذي يُعتبر مقبولا من جانب منظمة الصحة العالمية.

وعزت هيئة الأرصاد الجوية هذه الظروف إلى "انتقال كتلة كبيرة من الغبار من العراق باتجاه غرب إيران".

ويزيد الجفاف من حدة هذه الظاهرة التي باتت أكثر حدوثا في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الاثنين أن أكثر من 240 شخصا دخلوا إلى المستشفيات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي في محافظة خوزستان.

وفي يوليو (تموز) 2022، أغلقت السلطات مدارس وإدارات عامة في طهران وفي محيطها بسبب التلوث الناجم عن عاصفة رملية.