أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الضربات الهندية على أهداف في باكستان والشطر الخاضع لسيطرة إسلام اباد من كشمير "مخزية".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أنه سمع للتو عن تصاعد الأعمال القتالية في الساعات القليلة الماضية.

وتابع: "آمل أن يتوقف القتال بين الهند وباكستان سريعا جدا".

ماذا حدث؟

سُمع دوي عدة انفجارات قوية في أماكن مختلفة في باكستان وكشمير الباكستانية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، فيما قالت الهند إنها هاجمت "بنية تحتية إرهابية" في 9 مواقع.

من جهتها، توعدت باكستان بالرد على هذه الهجمات.

وقال شهود إن الكهرباء انقطعت عن مظفر آباد، عاصمة كشمير الباكستانية، بعد الانفجارات.

وقالت الحكومة الهندية في بيان "قبل قليل، شنت القوات المسلحة الهندية 'العملية سيندور' مستهدفة البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان، حيث كان يجري التخطيط لشن الهجمات الإرهابية على الهند وتنفيذها".

وأضافت "كانت إجراءاتنا مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد. لم تُستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية. وقد أظهرت الهند قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف وطريقة التنفيذ".

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهند هاجمت باكستان بصواريخ في ثلاثة أماكن، وإن باكستان سترد.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم على سياح هندوس في كشمير الهندية الشهر الماضي.

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا، وتوعدت بالرد. ونفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم وقالت إن لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن الهند تخطط لهجوم.