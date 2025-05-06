حارس سجن في نيويورك يعترف بالقتل غير العمد بعد ضرب سجين حتى الموت

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اعترف حارس سجن في نيويورك بأنه مذنب بالقتل غير العمد، الاثنين، فيما يتعلق بموت السجين روبرت بروكس في ديسمبر (كانون الأول)، وكانت الكاميرا المثبتة في جسم الحارس قد سجلت الضرب الوحشي للنزيل في سجن «مارسي».

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، كان كريستوفر والرث (36 عاماً) واحداً من بين 6 حراس متهمين بالقتل من الدرجة الثانية في ضرب السجين. وقد اعترف بأنه مذنب بالقتل غير العمد من الدرجة الأولى خلال جلسة استماع في محكمة الولاية في يوتيكا.

وتدعو صفقة الاعتراف بالذنب إلى توقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.

وخلال استجواب القاضي روبرت باور للمتهم، اعترف والراث بأنه ضرب بروكس وخنقه، وضربه في لأنحاء من جسمه. كما اعترف بأنه كذب على المحققين بشأن ما حدث.

ولم يعلق والرث ومحاميه أثناء مغادرة المحكمة. وهو أول حارس من بين 6 حراس متهمين بالقتل يقبل صفقة الاعتراف بالذنب. ومن المقرر صدور الحكم بحقه يوم 4 أغسطس (آب) المقبل.