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أميركا.. وفاة 216 طفلاً بموسم الأنفلونزا هذا العام في أكبر حصيلة منذ 15 عاماً

5
MAY
2025
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أفاد تقرير اتحادي صدر يوم الجمعة، بأن موسم الأنفلونزا في الولايات المتحدة هذا العام شهد وفاة أكبر عدد من الأطفال الأميركيين منذ تفشي وباء إنفلونزا الخنازير قبل 15 عاما.
 
وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 216 حالة وفاة بين الأطفال، بزيادة عن الرقم المسجل العام الماضي والذي بلغ 207 حالات. وهي أعلى حصيلة منذ وباء الإنفلونزا العالمي "اتش 1 ان 1" في موسم 2009- 2010.
 
ويعد هذا العدد مرتفعا بشكل مذهل، نظرا لأن موسم الإنفلونزا لا يزال مستمرا، في حين أن عدد الوفيات النهائي للأطفال في موسم الأنفلونزا 2023-2024 لم يتم إحصاؤه حتى فصل الخريف.
 
وقال الدكتور شون أوليري، من الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال: "هذا العدد الذي لدينا الآن هو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي، وعندما يتم الإعلان عن نهاية الموسم، ويقومون بتجميع كل البيانات، فمن المؤكد أنه سيرتفع".
 
وأشار إلى انخفاض معدل التطعيم ضد الأنفلونزا بين الأطفال الأميركيين من حوالي 64% قبل خمسة أعوام إلى 49% هذا الموسم.
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