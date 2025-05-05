living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفعه على وجهه.. رجل يهاجم زعيم المعارضة في تركيا

5
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلال مغادرته مراسم تأبين النائب التركي الراحل عن حزب الديمقراطية الاجتماعية وممثل إيمرالي سري ثريا أوندر في مركز أتاتورك الثقافي (AKM) بإسطنبول، تعرض أوزجور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري ، الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، لاعتداء.
 
فقد انقض رجل تركي اليوم الأحد على زعيم المعارضة وصفعه على وجهه، بينما كان يغادر المركز.
 
إلا أن عناصر الأمن تمكنت لاحقاً من القبض على المعتدي وتوقيفه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
 
في حين أكد أوزيل في أول تعليق له على الاعتداء، أن لا شيء سيثنيه عن المضي قدما. وقال في تصريح صحافي "لو أن التهديدات والهجمات ستُثنينا عن مواصلة مسيرتنا لما خاطرنا بحياتنا".
 
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري أكد الشهر الماضي أن معركة المعارضة "ستتواصل حتى النهاية"، مضيفاً أنه يريد "إجبار" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي واجه قبل أسابيع حركة احتجاجية إثر توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
 
يذكر أن النائب سري ثريا أوندر، العضو في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المناصر لقضايا الأكراد وأحد مهندسي الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني كان توفي، أمس السبت، بحسب ما أعلن مستشفى فلورنس نايتنغال في إسطنبول الذي دخله منتصف أبريل الماضي، بعد إصابته بتمزق في الشريان الأبهر.
 
وأدى أوندر دورا رئيسيا في الحوار الذي بدأ في الخريف بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، على غرار ما فعل بين عامي 2013 و2015.
 
كما اجتمع النائب الراحل وعدد من مسؤولي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مرات عدة مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان الذي دعا حزبه في نهاية فبراير الفائت إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه في خطوة أساسية نحو إنهاء نزاع مسلّح مع تركيا بدأ قبل 40 عاما وخلف أكثر من 40 ألف قتيل.
 
فيما رد حزب العمّال الكردستاني الذي تتحصن قيادته في الجبال شمال العراق، إيجابا في مطلع آذار/مارس على دعوة زعيمه التاريخي المعتقل منذ 26 عاما.
 
لكن المجموعة المسلحة التي تصنفها أنقرة وحلفاؤها في الغرب "منظمة إرهابية" لم تعلن بعد حل نفسها، ومن المقرر ان يتم ذلك خلال مؤتمر مرتقب قريبا.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout