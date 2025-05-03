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محافظ السويداء السورية: الاتفاق الموقع لا يزال ساريا وتعديلات طفيفة من الأطراف لضمان الاستقرار

3
MAY
2025
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قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل لا يزال ساريا، موضحا أن بعض التعديلات الطفيفة قد حصلت على بنوده نزولا عند طلبات بعض الأطراف، وفق ما أوردت وكالة "روسيا اليوم".

وأضاف محافظ السويداء: "نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال ساريا وسيتم تطبيق بنوده تباعا".

وأوضح مصطفى البكور، قائلا: "حصلت بعض التعديلات الطفيفة على بنود الاتفاق نزولا عند طلبات بعض الأطراف تسهيلا وتسريعا لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء".

كما أكد أن "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة".

واختتم محافظ السويداء، قائلا: "الطائفة الدرزية هي جزء من النسيج المجتمعي السوري الأصيل، وقد رأينا جميعا بيان مشايخ العقل ورفضهم التدخل الخارجي، والتأكيد على حل المشاكل داخليا بين أبناء سوريا".

هذا وأصدر في وقت سابق، مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة في محافظه السويداء السورية بيانا رفضوا فيه التقسيم أو الانفصال.

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