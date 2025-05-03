"الأغذية العالمي": هناك حاجة ماسّة لدخول المساعدات إلى غزة

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شدد برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة "إكس" على الحاجة الماسة إلى دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال برنامج الأغذية العالمي إن "مخزوناتنا في غزة نفدت، والمساعدات على مقربة منا، لكن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة".

وأضاف: "الملايين في غزة يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة".

وكان عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد قال الأربعاء الماضي، إن الأوضاع السوداوية الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.

ووفق أبو حسنة فإن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددا على أن "الأونروا"، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه.