الخارجية الأردنية عن القصف الإسرائيلي لمحيط قصر الرئاسة في دمشق: خرق للقانون الدولي وانتهاك لسيادة سوريا ووحدتها

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شجبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في مدينة دمشق، ورأت فيه "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطرًا لن يسهم إلا بتأجيج الصراع والتوتر في المنطقة".

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لمواصلة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك للعام ١٩٧٤ بين إسرائيل وسوريا، واعتداء واضح على سيادة دولة عربية، مُجدِّدًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها".

‏ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".