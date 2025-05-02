"الوطن": انسحاب رتل عسكري جديد لقوات "التحالف الدولي" من سوريا باتجاه العراق

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أفادت مصادر أهلية في محافظة دير الزور السورية بانسحاب رتل عسكري جديد لقوات "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن من سوريا باتجاه العراق.

وقالت المصادر: "انسحاب رتل عسكري جديد مؤلف من عشرات الآليات والمعدات العسكرية من قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده واشنطن، من قاعدتي العمر وكونيكو شرقي مدينة دير الزور وشمالها باتجاه العراق".

وغادرت نهاية الشهر الماضي أيضا المئات من الشاحنات الثقيلة التابعة لقوات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الأراضي السورية باتجاه العراق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إخلاء قواعد التحالف الدولي من العتاد والجنود بعد سنوات من وجودها داخل الأراضي السورية. حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب "إرهابيي داعش المتبقين".

المصدر: "الوطن" السورية