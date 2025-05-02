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بالصور.. تعرفوا على المطار "الأكثر رعباً في العالم"

2
MAY
2025
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من منا يرغب في أن يكون على متن طائرة تحط أو تقلع من مطار يعتبر "الأكثر رعبا في العالم"، فإذا لم تكن من المغامرين فعليك تجنب قدر المستطاع مطار جيزبورن في نيوزيلاندا.
 
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، ينصح المسافرون بتجنب هذا المطار إذا أمكن، فهو من أغرب المطارات عالميا بسبب تقاطع خط سكك حديدية مع مدرجه الرئيسي.
 
فلك أن تتخيل مشهدا فريدا حيث تهبط طائرة أو تقلع، بينما يعبر قطار بخاري من نوع "جيزبورن سيتي فنتج ريلوي" نفس المدرج في الوقت ذاته.
 
ورغم أن هذا المشهد قد يبدو مرعبا للركاب والطيارين على حد سواء، إلا أن القطارات تعبر المطار نحو 15 مرة سنويا فقط، وتحديدا خلال موسم الصيف وعند زيارة السفن السياحية، إذ يجذب هذا التقاطع الغريب الكثير من السياح الفضوليين.
 
ويتطلب الأمر تنسيقا دقيقا بين مراقبي الحركة الجوية وطاقم القطار، خاصة أن المطار يستقبل أكثر من 60 رحلة محلية سنويا، وهو شريان رئيسي يربط منطقة جيزبورن النائية ببقية أنحاء نيوزيلاندا.
 
"الأغلى عالميا"
وفي سياق آخر، قد يكون مطار جيزبورن مرعبا من ناحية تصميمه، لكن مطار إسطنبول يحمل لقبا آخر وهو "الأغلى عالميا" بالنسبة لأسعار الطعام والشراب.
 
حيث كشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية عن أسعار خيالية مثل 20 دولارا للبيرة الواحدة، وأشارت تقارير صحافية أخرى إلى 7 دولارات مقابل موزة واحدة، وحتى 28 دولارا لقطعة لازانيا صغيرة لا تتجاوز 85 غراما.
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