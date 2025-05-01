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وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما

1
MAY
2025
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توفيت الراهبة البرازيلية، إينا كانابارو لوكاس، أكبر معمرة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 116 عاما.
 
وذكرت قاعدة بيانات "لونغيفي كويست"، المختصة بتوثيق بيانات المعمرين، أن كانابارو، المولودة في 8 يونيو 1908، توفيت في البرازيل عن عمر ناهز 116 عاما و326 يوما.
 
وذكرت قاعدة البيانات، في نعي كانابارو، "على الرغم من أنها ادعت أن تاريخ ميلادها هو 27 مايو 1908، فإن الأبحاث رجحت أنه كان بعد ذلك بـ 11 يوما. وبسبب ضعف بنيتها في طفولتها، شكك كثيرون في قدرتها على البقاء على قيد الحياة".
 
وبحسب قاعدة البيانات "عندما سُئلت عن سر طول عمرها، عزت ذلك إلى الرب، قائلة إنه ساعدها على أن تعيش هذه السنوات الطويلة. هو سر الحياة. إنه سر كل شيء".
 
 وأصبحت كانابارو راهبة عام 1934 وعملت مدرسة، وفقا لقاعدة البيانات.
 
وبوفاة كانابارو، انتقل لقب أكبر معمرة في العالم الآن إلى إثيل كاترهام من إنجلترا، التي تبلغ حاليا من العمر 115 عاما و252 يوما، وفقا لقاعدة بيانات "لونغيفي كويست".
 
وأصبحت إيزابيل روزا بيريرا، التي تبلغ من العمر 114 عاما، أكبر معمرة في البرازيل الآن، خلفا لكانابارو.
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