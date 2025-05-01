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ترامب: الطفل الأميركي سيحصل على "دميتين فقط" بسبب الصين

1
MAY
2025
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أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في الولايات المتحدة، قائلا إن الأطفال الأميركيين قد "يحصلون على دميتين بدلا من 30" ، ولكن الصين ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.
 
وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.
 
وألقى ترامب اللائمة على سلفه الديمقراطي جو بايدن في أي انتكاسات بينما قال لحكومته إن رسومه الجمركية تعني أن الصين "تواجه صعوبة هائلة لأن مصانعهم لا تتاجر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى واردات من بكين.
 
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد إعلان وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.3 بالمئة في الربع الأول.
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