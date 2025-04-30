فروا من النوافذ.. فيديو يوثق حريقا ضخما في فندق بالهند

A + A -

لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصا حتفهم وأصيب 12 آخرون في حريق لم تُعرف أسبابه بعد، اندلع في فندق بمدينة كالكوتا في شمال الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء.

وقال قائد شرطة المدينة مانوج كومار فيرما لوكالة فرانس برس "وصلت الحصيلة (..) إلى 15 قتيلا بينهم طفلان وامرأة".

وأضاف "أصيب 12 شخصا بحروق".

88 نزيلا في الفندق

وأندلع الحريق لسبب لم يتضح بعد مساء الثلاثاء بعيد الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 14,30 ت.غ) في فندق ريتوراج الواقع في وسط المدينة الكبيرة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، وكان في الفندق الذي يضم 42 غرفة، 88 نزيلا ساعة وقوع الحريق.

وأوضح قائد الشرطة "تحول الفندق إلى أتون بعد اندلاع الحريق (..) ويبدو أن الكثير من الضحايا قضوا اختناقا".

وأنقذت فرق الإغاثة 20 شخصا لجأوا إلى سطح الفندق هربا من النيران على ما قال كومار فيرما. وتمكنت عناصر الإطفاء من إخراج خمسة أشخاص من داخل الفندق.

وذكرت وكالة "برس تراست" الهندية للأنباء أنّ "الكثير من الأشخاص شوهدوا وهم يحاولون الهروب عبر النوافذ الضيّقة للمبنى". وبثّت الوكالة مشاهد للفندق والنيران تلتهمه.

بدورها، قالت صحيفة "تليغراف" الصادرة في كالكوتا إنّ شخصا واحدا على الأقلّ قُتل "بعدما قفز من الشرفة أثناء محاولته الهرب".

وفي رسالة عبر منصة إكس، قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعازي إلى عائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتعتبر حرائق المباني شائعة في الهند بسبب نقص المعدّات اللازمة لمنعها وعدم مراعاة قواعد السلامة، فقد قضى ستة أشخاص العام الماضي في حريق اندلع في فندق في باتنا بولاية بيهار في شرق البلاد.