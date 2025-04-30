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كندا: رئيس الوزراء وترامب اتفقا على لقاء في القريب العاجل

30
APRIL
2025
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أجرى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي هنأه على فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين، وفقاً لبيان صادر عن مكتب كارني.
 
وأضاف البيان: "اتفق الزعيمان على أهمية تعاون كندا والولايات المتحدة - كدولتين مستقلتين وذواتَيْ سيادة - لتحقيق مصالحهما المشتركة. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الزعيمان على اللقاء شخصياً في المستقبل القريب".
 
أول رد فعل رسمي
وهنأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي بفوز الليبراليين في الانتخابات، بعد حملة هيمن عليها رفض تهديدات الرئيس ترامب.
 
فيما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، للصحافيين في أول رد فعل رسمي أن "الولايات المتحدة تهنئ رئيس الوزراء مارك كارني وحزبه بفوزهما في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا".
 
وفاز رئيس الوزراء الليبرالي كارني في الانتخابات التشريعية في كندا، واعدا بالانتصار على الولايات المتحدة في الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب، وعدم نسيان "الخيانة" الأميركية.
 
وتزامنا مع إجراء الانتخابات، الاثنين، أمل الرئيس الأميركي مجددا أن تصبح كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن "العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تبقى من أوسع العلاقات في العالم. نرحب بالعمل مع حكومة رئيس الوزراء كارني" في شأن "قضايا رئيسية مثل المساواة التجارية ومكافحة الهجرة غير النظامية ووقف تهريب الفنتانيل ومخدرات أخرى خطيرة والحد من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني في قارتنا".
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