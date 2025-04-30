إصابات بإطلاق نار بالسويد.. وأول فيديو

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أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة عدة أشخاص في مدينة أوبسالا، الثلاثاء، في إطلاق نار محتمل، دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت مكالمات من مواطنين سمعوا أصواتا تشبه طلقات نارية تطلق في وسط المدينة.

كما أضافت أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث.

وتابعت: "عُثر على عدة أشخاص مصابين بإصابات تشير إلى إطلاق نار".

بدوره، امتنع مستشفى محلي عن التعليق على حالة المصابين.

وأعلنت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وبدأت تحقيقا.

أعنف حادث إطلاق نار جماعي

يذكر أن 10 أشخاص قتلوا في فبراير/شباط، بمدينة أوريبرو السويدية في أعنف حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد على الإطلاق، حيث أطلق عاطل عن العمل يبلغ من العمر 35 عامًا النار على طلاب ومعلمين في مركز تعليمي للكبار.

وأعلنت الحكومة اليمينية لاحقا أنها ستسعى لتشديد قوانين حيازة الأسلحة.