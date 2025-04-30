living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابات بإطلاق نار بالسويد.. وأول فيديو

30
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة عدة أشخاص في مدينة أوبسالا، الثلاثاء، في إطلاق نار محتمل، دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.
 
وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت مكالمات من مواطنين سمعوا أصواتا تشبه طلقات نارية تطلق في وسط المدينة.
 
كما أضافت أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث.
 
وتابعت: "عُثر على عدة أشخاص مصابين بإصابات تشير إلى إطلاق نار".
 
بدوره، امتنع مستشفى محلي عن التعليق على حالة المصابين.
 
 
وأعلنت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وبدأت تحقيقا.
 
أعنف حادث إطلاق نار جماعي
يذكر أن 10 أشخاص قتلوا في فبراير/شباط، بمدينة أوريبرو السويدية في أعنف حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد على الإطلاق، حيث أطلق عاطل عن العمل يبلغ من العمر 35 عامًا النار على طلاب ومعلمين في مركز تعليمي للكبار.
 
وأعلنت الحكومة اليمينية لاحقا أنها ستسعى لتشديد قوانين حيازة الأسلحة.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout