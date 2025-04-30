living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوجة نتنياهو تفضح رقمًا سريًا..!

30
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار مقطع مصوّر نُشر أمس من فعالية رسمية في تل أبيب جدلاً واسعًا في الشارع الإسرائيلي، بعدما ظهرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي تهمس له خلال كلمته معلّقة على عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة، ما اعتُبر من قبل كثيرين "فضحًا غير مقصود" لمعلومة يُفترض أنها خاضعة للرقابة العسكرية.

وخلال مشاركته في إحياء "اليوم الوطني لضحايا الهجمات المسلحة من الجنود والمدنيين"، قال نتنياهو إن "هناك ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة في غزة". لكن زوجته سارة، التي كانت تجلس إلى جانبه، قاطعته هامسة: "أقل". فردّ نتنياهو مباشرة: "ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة"، وكأنه حاول تدارك الموقف وتخفيف وقع التلميح العلني.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل، ورافقته موجة استياء واسعة في الداخل الإسرائيلي، لا سيّما بين أهالي الأسرى، وبعض الصحافيين والمعلّقين في وسائل الإعلام الاسرائيلية.

الصحافي مايكل شيميش من هيئة البث الرسمية "كان"، كتب على منصة "إكس": "كيف وصلت معلومة مشمولة بالرقابة إلى سارة نتنياهو؟ ولماذا نُشرت عبر فيديو رسمي صادر عن مكتب رئيس الحكومة؟"

أما منتدى عائلات الأسرى، فاتهم نتنياهو بـ"بث الذعر في قلوب العائلات التي تعيش أساسًا حالة من الغموض والتخبط"، مضيفًا في بيان: "ماذا تقصدون بكلمة أقل؟ هل تعرفون شيئًا لا نعرفه؟ نطالب بتوضيح فوري من رئيس الحكومة وزوجته، ونشر أي معلومات جديدة أو استخباراتية حول حالة أبنائنا".

ومع تصاعد الانتقادات، خرج أحد أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي ليؤكد أن عدد الأسرى الأحياء هو 24، مشيرًا إلى أن "هذا الرقم هو التقدير الرسمي نفسه الذي نقله منسق شؤون الرهائن والمفقودين إلى الوسطاء"، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية الرسمية، فإن 59 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023، ويُعتقد أن أكثر من نصفهم قد قُتلوا، فيما لا يزال مصير آخرين مجهولًا، في ظل تعثّر المفاوضات التي تُجرى بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout