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ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام

30
APRIL
2025
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، وأنه تخلى عن حلمه بالاستيلاء على أوكرانيا.
 
وردا على سؤال وجهه إليه مراسل شبكة "إيه بي سي" بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال ترامب "أعتقد ذلك".
 
وأضاف الرئيس الجمهوري الذي احتفل الثلاثاء بمرور 100 يوم على عودته إلى البيت الأبيض: "أعتقد أن حلمه (بوتين) كان الاستيلاء على البلد بأكمله "لكن بسببي، هو لن يفعل ذلك".
 
وعندما سئل عما إذا كان يثق بالرئيس الروسي، أجاب ترامب: "أنا لا أثق بالعديد من الناس".
 
وكان الرئيس الأميركي قد أعرب، السبت، عن شكوكه بشأن استعداد بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أن شن الجيش الروسي قصفا مكثفا على أوكرانيا تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.
 
وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشل: "لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب ويماطل.. عندها يجب التعامل معه بشكل مختلف"، وذلك بعد أن أعلنت روسيا أنها استعادت منطقة كورسك بالكامل.
 
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، بدأ ترامب تقاربا مع بوتين، لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على تنازلات كبيرة من موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا.
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