عودة "شبه كاملة" للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا

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عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.

وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا".

وقالت"ريد إلكتريكا" إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.

وكانت "ريد إلكتريكا" قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته "لا تستبعد" أي فرضية.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال".

وأشار سانشيز إلى أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا.

وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.

وأوضح أن "أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي"، لافتا إلى أنه "لا توجد مشاكل تتعلق بالأمن العام إثر انقطاع الكهرباء في البلاد".

وصرّح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على موقع "إكس" بأنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.

وانقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.

وفي البرتغال، عادت إمدادات الكهرباء إلى طبيعتها الثلاثاء، وفقا للشركة المشغّلة "آر أي إن"، حيث أفاد متحدث باسم الشركة بــ"عودة العمل في جميع محطات الكهرباء الفرعية التابعة لشبكة النقل الوطنية"، مضيفا "يمكننا أن نؤكد أن الشبكة مستقرة بشكل كامل".

وتسبّب الانقطاع الكبير للكهرباء في إسبانيا والبرتغال في "اضطرابات" بخدمة الإنترنت وعمل المطارات في المغرب، حسبما أعلنت الجهات المعنية في المملكة.