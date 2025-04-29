فيديو صادم لطفل يسقط من الطابق الثاني إلى حاوية نفايات بتركيا

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انتشر مقطع فيديو صادم لطفل لم يتجاوز العامين وهو يسقط من أعلى ويقع في حاوية نفايات، فيما قطة كانت داخل الحاوية تهرب فزعة.

ونجا الطفل وهو من الجالية السورية من موت محقق بعدما سقط من الطابق الثاني في حاوية قمامة أسفل منزله في مدينة نيفشيهير في وسط تركيا.

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ويبلغ محمد نور المحمد من العمر، عامين فقط، وكان قرب نافذة منزل عائلته اللاجئة في تركيا، عندما سقط فجأة بعد أن اختل توازنه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الطفل تعرض لكسر في ذراعه، ويتلقى العلاج في المستشفى.